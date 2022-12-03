Домушник украл у соседки опрыскиватель, деревянные полки и «Белку»

Его приговорили к лишению свободы условно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор по делу вора, укравшего имущество соседки. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, мужчина вынес из дома ряд вещей.

Вор тайно пробрался в дом соседки и украл у нее водяной насос, опрыскиватель, деревянные полки от шкафа, стиральную машину «Белка», колесо от садовой тележки, стеклянные банки. Все похищенное он сложил в стиральную машинку и унес к себе.

Спустя два года он вновь решился на кражу, но на этот раз жертвой стал другой сосед. Мужчина похитил у него лопату, топор, шуруповерт, спиннинги и унес домой. Но на этот раз вору не удалось уйти от правосудия: полиция по горячим следам вышла на подозреваемого и нашла при обыске все пропавшие вещи. Вор ими даже не пользовался.

Мужчину приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы условно.