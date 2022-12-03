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НовостиОбщество3 декабря 2022 6:45

В Бийске мужчина украл деньги у незнакомца, пообещав страстную ночь с девушкой

Потерпевший не увидел подвоха
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Суд признал его виновным

Суд признал его виновным

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который похитил деньги у незнакомца. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, он пообещал потерпевшему устроить интим с девушкой.

В марте этого года нетрезвый обвиняемый находился на съемной квартире в Бийске со знакомыми и неизвестными ему лицами из другой компании, среди них бы и потерпевший.

- Зная, что у потерпевшего имеются деньги, К. решил их похитить. Реализуя свой преступный умысел, К. сказал потерпевшему, что знакомые ему девушки готовы за денежное вознаграждение оказать ему интимные услуги. Потерпевший, поверил, согласился и передал ему деньги, - отметили в ведомстве.

Однако после получения денег мужчина скрылся и потратил средства на свои цели.

Мировой судья признал обвиняемого виновным, с учетом наказания по приговору Бийского городского суда его приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.