В Бийске мужчина украл деньги у незнакомца, пообещав страстную ночь с девушкой

Суд признал его виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который похитил деньги у незнакомца. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, он пообещал потерпевшему устроить интим с девушкой.

В марте этого года нетрезвый обвиняемый находился на съемной квартире в Бийске со знакомыми и неизвестными ему лицами из другой компании, среди них бы и потерпевший.

- Зная, что у потерпевшего имеются деньги, К. решил их похитить. Реализуя свой преступный умысел, К. сказал потерпевшему, что знакомые ему девушки готовы за денежное вознаграждение оказать ему интимные услуги. Потерпевший, поверил, согласился и передал ему деньги, - отметили в ведомстве.

Однако после получения денег мужчина скрылся и потратил средства на свои цели.

Мировой судья признал обвиняемого виновным, с учетом наказания по приговору Бийского городского суда его приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.