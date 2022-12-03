На Алтае замруководителя дорожного предприятия осудили за взятку

Ущерб от коррупционных действий составил около 350 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего заместителя руководителя предприятия дорожного хозяйства осудили за взяточничество. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, ущерб от коррупционных действий составил около 350 тысяч рублей.

В 2017-2019 годах мужчина получил 307 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, чтобы предприятие бизнесмена взялось на работы в Белокурихе и Смоленском районе без заключения договоров по работе техники и поставки асфальтобетона, а также без подписания документов и оплаты этих работ. Данный факт нанес ущерб организации на сумму около 350 тысяч рублей.

- В ходе следствия мужчина полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде штрафа в размере 3550000 рублей, - отметили в следкоме.

Также его приговорили к ряду ограничений.