На Алтае молодой человек дважды пошел на угон, чтобы доехать до райцентра

Подозреваемого уже задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Целинном районе Алтайского края поймали угонщика двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый хотел добраться до села Целинное.

В полицию подал заявление первый потерпевший и рассказал, что у него угнали автомобиль с территории дома в селе Бочкари. Машину с поврежденным замком зажигания нашли в 500-ах метрах от дома.

Второй заявитель рассказал, что его машину угнали из гаража. Автомобиль нашли в селе Целинное, и там так же был поврежден замок зажигания. Никаких личных вещей из авто вор не взял.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее неоднократно судимый 21-летний местный житель, который дал признательные показания, - отметили в полиции.

Он рассказал, что первая машина заглохла, поэтому он украл еще и второй авто. Сейчас мужчина находится под арестом.