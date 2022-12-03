Барнаульские депутаты поспорили о росте цен на проезд

Общественный транспорт в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле депутаты гордумы обсудили рост цен на проезд и проект по внедрению долгосрочных тарифов в общественном транспорте. Как пишет «Толк», данный проект может дать перевозчикам больше гарантий.

Вопрос обсуждался на заседании Барнаульской городской Думы. По словам депутата фракции «Справедливая Россия – За Правду» Захара Торычева, введение долгосрочных тарифов означает постепенное повышение стоимость за несколько лет. Это может происходить даже без экономического обоснования, считает депутат.

- Кому это выгодно? Естественно, перевозчикам. Но я уверен, что перед тем, как повышать стоимость проезда, у барнаульцев должны вырасти зарплаты. Но на практике этого не происходит. На наших горожан ложится все большая экономическая нагрузка, - отметил депутат и добавил, что фракция будет голосовать против.

В свою очередь депутат фракции КПРФ Юрий Красильников предложил отложить решение данного вопроса и добавил, что такой подход неприемлем.

Глава города Вячеслав Франк считает, что цены и так растут, а тарифы не повышались два года. Он добавил, что при росте стоимости поезда должен быть и рост зарплат, и он есть.

- Тариф надо увеличивать – это мое мнение. Его нужно поднимать ежегодно. Может быть, это неприятно услышать, но если надо будет – будем поднимать два раза. Не надо будет, значит, не будем. И это мы с вами будем обсуждать, - отметил глава краевой столицы.

Другие депутаты добавили, что долгосрочный тариф не предполагает, что он будет лишь расти, также он может и уменьшаться. Решение будут принимать каждый год. В противном случае депутаты опасаются, что без роста цен на проезд город может остаться без транспорта.

Большинством голосов проект был поддержан, лишь трое депутатов выступили против.