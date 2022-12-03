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НовостиОбщество3 декабря 2022 4:08

Маткапитал вырастет почти на 30% в Алтайском крае в следующем году

Он составит более 80 тысяч рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Он составит более 80 тысяч рублей

Он составит более 80 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2023 году увеличат размер материнского капитала. Как рассказал губернатор Виктор Томенко на прямой линии, выплата составит более 80 тысяч рублей.

По словам Виктора Томенко, решение по данному вопросу уже принято. Бюджетом предусмотрено увеличение выплаты на региональном уровне.

- Социальная задача, которая решается с помощью материнского капитала, продолжает оставаться актуальной. С 1 января 2023 года материнский капитал региона вырастет - с 62 557 рублей до 80 238 рублей, - отметил губернатор.

Также будет увеличен и федеральный маткапитал: на первого ребенка он составит 589,5 тысячи рублей, второй – 779 тысяч рублей.