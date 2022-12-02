Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 14:09

Сенсорные светофоры установили в Алтайском крае на пешеходных переходах

Они оборудованы интеллектуальной кнопкой вызова
Александра Сапожкова
Снимать перчатки не обязательно

Снимать перчатки не обязательно

Фото: УПРДОР «Алтай»

В Алтайском крае пять пешеходных переходов на федеральных дорогах оборудовали сенсорными светофорами. Об этом сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Это светофоры нового образца, оборудованные интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы. Устройство срабатывает бесконтактно: к кнопке не нужно прикасаться, снимать перчатки тоже не обязательно. Специальная строка на дисплее покажет оставшееся время до перехода.

Светофоры находятся на Чуйском тракте - на подъезде к Барнаулу (на остановке «Развилка») и в селе Баюновские Ключи. А также на трассе А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном» между садоводствами «Мелиоратор» и «Степное-1», в районе остановки «Октябрьский садовод» и в поселке Сибирская Долина.