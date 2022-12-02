Алтайский губернатор пояснил, почему в крае повысили тарифы на коммуналку

Если платеж будет превышать установленный индекс, то разницу компенсируют Фото: Анна СЕМИНА

С 1 декабря в Алтайском крае повысили тарифы на коммунальные услуги. Губернатор региона Виктор Томенко во время прямой линии 2 декабря пояснил, почему это сделали.

- Чтобы ресурсоснабжающие организации могли нормально функционировать: платить сегодняшний уровень зарплат работникам, своевременно покупать топливо, газ, уголь, дизель, вести ремонт на объектах, обновлять их, – сказал глава края.

Губернатор подчеркнул, что в Барнауле платежка вырастет на 10-10,5%. А вот в некоторых населенных пунктах по ряду позиций - на 20% и даже 30%. Но если платеж будет превышать установленный в муниципалитете индекс, то жителю компенсируют разницу. Для этого нужно будет обратиться в местную администрацию или соцзащиту.

Напомним, в крае предельный индекс - 10,3%. Для Барнаула и Бийска – 14,7% и 11,4% соответственно.