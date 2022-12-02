Алтайская коммунистка призвала снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

Мария Прусакова Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Госдумы Мария Прусакова сообщила, что фракция КПРФ в Алтайском заксобрании подготовила законопроект о снижении муниципального фильтра до 5% при выдвижении кандидатов в губернаторы.

- Хотя, по нашему мнению, фильтр вообще нужно отменять. А то получается кандидата в президенты партии выдвигать могут, а губернатора – только с согласия районных, сельских и региональных депутатов, – написала Мария Прусакова в телеграм-канале.

Она напомнила, что в крае один из самых высоких фильтров в стране – 7%. И никто, кроме «Единой России», не может его преодолеть. А сейчас, по ее мнению, судя по политическим процессам, шансы, что регион возглавит кандидат от КПРФ, очень велики.

Законопроект внесут на рассмотрение уже на ближайшей сессии АКЗС.