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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:50

Порядка 50 км тепловых сетей отремонтируют в Алтайском крае в 2023 году

Расходы на это уже запланированы в бюджете
Вера Березовская
С 2019 года в крае было отремонтировано 57 котельных

С 2019 года в крае было отремонтировано 57 котельных

Фото: Олег УКЛАДОВ

Порядка 50 км тепловых сетей будет отремонтировано в следующем году в Алтайском крае. Об этом заявил в ходе прямой линии губернатор Виктор Томенко.

Говоря о модернизации отопительной системы глава региона заявил, что с 2019 года в крае было отремонтировано 57 котельных, в системе ЖКХ заменено 622 котла. Планируется проводить работы еще на 17 объектах, а также будет заменено 50 километров теплосетей.

Расходы на эти цели, по словам губернаторы, уже запланированы в бюджете.