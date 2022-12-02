Порядка 50 км тепловых сетей отремонтируют в Алтайском крае в 2023 году

С 2019 года в крае было отремонтировано 57 котельных Фото: Олег УКЛАДОВ

Порядка 50 км тепловых сетей будет отремонтировано в следующем году в Алтайском крае. Об этом заявил в ходе прямой линии губернатор Виктор Томенко.

Говоря о модернизации отопительной системы глава региона заявил, что с 2019 года в крае было отремонтировано 57 котельных, в системе ЖКХ заменено 622 котла. Планируется проводить работы еще на 17 объектах, а также будет заменено 50 километров теплосетей.

Расходы на эти цели, по словам губернаторы, уже запланированы в бюджете.