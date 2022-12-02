ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS

Теперь предприниматели могут использовать смартфон в качестве POS-терминала и онлайн-кассы. Решение поддерживает все виды платежей и не требует дополнительного оборудования.

Для расчетов с покупателями с помощью сервиса ВТБ Касса Lite нужен только смартфон на Android с поддержкой NFC. Клиенту необходимо оставить заявку на активацию сервиса на сайте банка, проконсультироваться о необходимых этапах подключения, а затем установить на мобильные устройства необходимы банковские приложения, отвечающие за формирование заказа, выбор способа приема оплаты и за процесс безналичной оплаты.

Пользователи сервиса могут принимать платежи наличными, по картам, с помощью pay-сервисов и по QR-кодам СБП, выбирать удобный для клиента способ оплаты, а также редактировать состав заказа и совершать возвраты. Данные о расчетах передаются либо на кассу в торговой точке, либо на облачную кассу. Чек отправляется клиенту на электронную почту или по СМС. Благодаря этому не нужно покупать фискальный накопитель для каждого магазина или сотрудника, принимающего оплату. Несколько пользователей, зарегистрированных в сервисе, направляют данные на единый терминал, который обеспечивает фискализацию всех платежей из разных точек.

«Новый сервис могут подключить как все действующие пользователи, так и новые клиенты. Он особенно актуален для курьерских служб, магазинов и ресторанов с доставкой, различных выездных сервисов и позволяет предпринимателям экономить средства на покупке или аренде оборудования, его обслуживании и обучении персонала», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка.

Решение также позволяет клиентам работать с каталогом продукции, маркированными товарами и может быть интегрировано в системы ведения учета и управления бизнес-процессами предприятия. Эти опции помогут оптимизировать и ускорить работу. Необходимый функционал для приема наличных и безналичных платежей в мобильном устройстве обеспечивает программное обеспечение, разработанное компанией LIFE PAY.