В Барнауле откроются больше 50 елочных базаров

Активная торговля новогодними деревьями начнется 15 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отроется 57 елочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Активная торговля новогодними деревьями начнется 15 декабря. Елочные базары будут работать без выходных и перерывов.

– В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Ленинском районе – 5, в Центральном – 9, Октябрьском – 11. Больше всего елочных базаров – 25 – будут функционировать в Индустриальном районе, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Стоимость за одно дерево будет начинаться от 1000 рублей и выше в зависимости от ее высоты и пышности.