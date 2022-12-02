Экс-глава Калманского района обвиняется в мошенничестве в крупном размере

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-глава Калманского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-службы СК и прокуратуры региона.

- По данным следствия, с 2018 по 2020 год глава района вопреки положению об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда должностных лиц местного самоуправления обманным путем с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств муниципального образования на сумму более 617 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Следователи полагают, что чиновник давал своим подчиненным указания о назначении ему «ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной выплаты за сложность и напряженность в работе в максимально возможных размерах». То же самое касалось премий и других выплат, которые не были включены в нормативные требования.

Во время предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. На его имущество наложили арест на сумму более 2, 6 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в суд.