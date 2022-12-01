По данным ведомств, горел дом на ул. Анатолия Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Тела трех человек обнаружили ранним утром 1 декабря в Барнауле во время тушения пожара в частном доме. Об этом сообщили в Следкоме и прокуратуре края.

По данным ведомств, горел дом на ул. Анатолия. Следователи установили личности погибших: женщина и мужчина 1974 года рождения и их дочь 2008 года рождения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, причины пожара и версии гибели людей, - сказали в Следкоме края.

Также по поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура Центрального района проводит проверку и контролирует ход расследования уголовного дела. На месте работает и.о. прокурора района.