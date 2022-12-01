Погода в Алтайском крае в начале декабря 2022
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Алтае 1 декабря продолжится морозная погода. Минувшей ночью температура опускалась до -30 градусов, днем поднимется до -16…-21.
- При этом преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, - сообщили в краевом Гидрометцентре.
Дневная температура будет такой же и в ближайшие дни 2 и 3 декабря, хотя местами может опуститься до -27. А ночи ожидаются более холодными: - 23…-29, местами -35…-36.
Самые низкие температуры прогнозируются в Алейске, Барнауле, Заринском, Бийском, Первомайском, Рубцовском и других районах.