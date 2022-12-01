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НовостиОбщество1 декабря 2022 1:52

В Алтайском крае 1 декабря сохраняется морозная погода

В ближайшие ночи местами -35…-36 градусов
Александра Сапожкова
Погода в Алтайском крае в начале декабря 2022

Погода в Алтайском крае в начале декабря 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 1 декабря продолжится морозная погода. Минувшей ночью температура опускалась до -30 градусов, днем поднимется до -16…-21.

- При этом преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, - сообщили в краевом Гидрометцентре.

Дневная температура будет такой же и в ближайшие дни 2 и 3 декабря, хотя местами может опуститься до -27. А ночи ожидаются более холодными: - 23…-29, местами -35…-36.

Самые низкие температуры прогнозируются в Алейске, Барнауле, Заринском, Бийском, Первомайском, Рубцовском и других районах.