Погода в Алтайском крае в начале декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 1 декабря продолжится морозная погода. Минувшей ночью температура опускалась до -30 градусов, днем поднимется до -16…-21.

- При этом преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, - сообщили в краевом Гидрометцентре.

Дневная температура будет такой же и в ближайшие дни 2 и 3 декабря, хотя местами может опуститься до -27. А ночи ожидаются более холодными: - 23…-29, местами -35…-36.

Самые низкие температуры прогнозируются в Алейске, Барнауле, Заринском, Бийском, Первомайском, Рубцовском и других районах.