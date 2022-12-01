План предусматривает постепенное повышение цен за определенный период Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле власти могут внедрить долгосрочный план повышения цен на проезд. Такую возможность планируют утвердить депутаты Гордумы уже на следующей сессии, передает «Банкфакс».

По словам главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павла Есипенко, это предусматривает постепенное повышение цен на проезд за определенный период.

«Например, на три года, в течение которых будет предусмотрено повышение тарифа, что позволит предоставить перевозчикам больше гарантий, тем самым привлечь больше перевозчиков в отрасль», - пояснил чиновник.

Отмечается, что речь идет о маршрутах с регулируемыми тарифами.