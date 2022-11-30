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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 13:07

Житель Республики Алтай ударил свою жену по голове крышкой от казана и сам ей вызвал скорую

Женщину госпитализировали
Вера Березовская
Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Республики Алтай стал фигурантом уголовного дела после конфликта со своей супругой. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Во время семейной ссоры мужчина ударил свою жену крышкой от казана. После этого он убежал на улицу, сам испугавшись своих действий. Через некоторое время супруг вернулся домой и обнаружил на голове супруги кровоточащую рану. Он вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали.

По данному факту сотрудникм полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью.