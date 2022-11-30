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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 13:00

На Алтае на директора школы возбудили дело за махинации, связанные с ее сыном-дворником

Ее обвиняют в служебном подлоге
Вера Березовская
Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 56-летнюю директора школы обвиняют в служебном подлоге. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ.

По предварительным данным, почти на протяжении года директор Калмыкской школы вносила в табели учета ложные сведения о выполнении работ ее сыном, который работал там же дворником. Следователи полагают, что женщина действовала из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.