На Алтае на директора школы возбудили дело за махинации, связанные с ее сыном-дворником

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 56-летнюю директора школы обвиняют в служебном подлоге. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ.

По предварительным данным, почти на протяжении года директор Калмыкской школы вносила в табели учета ложные сведения о выполнении работ ее сыном, который работал там же дворником. Следователи полагают, что женщина действовала из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.