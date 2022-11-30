В Алтайском крае сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снежного плена

С помощью троса полицейские помогли вызволить застрявшее транспортное средство из снежного плена Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из снежного плена. Подробности рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На 15 километре автодороги «Алтайское – Булатово» в Алтайском районе автомобилист на Chevrolet Lanos съехал с дороги и не мог самостоятельно выбраться обратно на проезжую часть. Его заметили инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Артем Бах и лейтенант полиции Александр Кривых.

- С помощью троса полицейские помогли вызволить застрявшее транспортное средство из снежного плена. Мужчина поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и продолжил свой путь, - рассказали в МВД.