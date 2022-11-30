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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:38

В Алтайском крае сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снежного плена

Автомобилист не мог самостоятельно выехать на проезжую часть
Вера Березовская
С помощью троса полицейские помогли вызволить застрявшее транспортное средство из снежного плена

С помощью троса полицейские помогли вызволить застрявшее транспортное средство из снежного плена

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из снежного плена. Подробности рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На 15 километре автодороги «Алтайское – Булатово» в Алтайском районе автомобилист на Chevrolet Lanos съехал с дороги и не мог самостоятельно выбраться обратно на проезжую часть. Его заметили инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Артем Бах и лейтенант полиции Александр Кривых.

- С помощью троса полицейские помогли вызволить застрявшее транспортное средство из снежного плена. Мужчина поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и продолжил свой путь, - рассказали в МВД.