В Алтайском крае сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снежного плена

С помощью троса полицейские помогли вызволить застрявшее транспортное средство из снежного плена
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из снежного плена. Подробности рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
На 15 километре автодороги «Алтайское – Булатово» в Алтайском районе автомобилист на Chevrolet Lanos съехал с дороги и не мог самостоятельно выбраться обратно на проезжую часть. Его заметили инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Артем Бах и лейтенант полиции Александр Кривых.
- С помощью троса полицейские помогли вызволить застрявшее транспортное средство из снежного плена. Мужчина поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и продолжил свой путь, - рассказали в МВД.