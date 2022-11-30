С 1 декабря в Алтайском крае вырастут тарифы на электроэнергию

С 1 декабря в Алтайском крае повысятся тарифы на коммунальные услуги Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 декабря в Алтайском крае повысятся тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на электроэнергию. В управлении по регулированию цен и тарифов региона уже подписали соответствующий документ, пишет «Бийский рабочий».

Так, для сельского населения плата за электричество вырастет на 8% - с 3,66 руб. до 3,98 руб. Для городского населения в домах, где не предусмотрена установка стационарных плит, тариф поднимется еще выше - с 4,68 руб до 5,10 руб. за кВт*ч. Рост - 8,9 %.

Наибольшее повышение ждет горожан, проживающих в домах с электроплитами. За электроэнергию им придется платить на 9,2% больше. Тариф поднимется с 3,81 руб до 4,15 руб. за кВт*ч

Напомним, ранее власти поясняли, почему произойдет внеплановое повышение тарифов с 1 декабря 2022 года.