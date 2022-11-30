Из-за уборки снега в Барнауле запретят стоянку еще на 16 участках

Установка соответствующих дорожных знаков будет выполняться с 26 декабря Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле ограничат стоянку машину еще на 16 дорожных участках. Это необходимо для беспрепятственной уборки снега, сообщили в мэрии.

Установка соответствующих дорожных знаков будет выполняться с 26 декабря. Ограничения будут действовать круглосуточно на пр. Калинина от ул. Северо-Западной до Чеглецова; на малом Павловском тракте от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского; на ул.Лазурная, от ул. Взлетной до проезда Северного Власихинского,не включая парковочные карманы, а также на других участках.

Также ограничат парковку в ночное время на участках ул. Юрина, пр. Социалистического, ул. Г. Исакова, ул. Островского и других. С полным списком локаций можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле на парковке ТЦ «Dommer» запретят ночную стоянку.