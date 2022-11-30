Барнаульским работодателям нравятся кандидаты с конкретными запросами по зарплате

Брать на работу с окладом больше, чем предполагает вакансия, стали реже Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 40% работодателей в Барнауле отдают предпочтение кандидатам, которые указали точную желаемую зарплату в резюме. Такие данные по результатам опроса среди менеджеров по персоналу предоставил сервис SuperJob.

- При подборе персонала 43% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, указавших в резюме конкретную денежную сумму. Сегодня лишь у 5% компаний в приоритете соискатели, написавшие вместо зарплатных ожиданий «оклад по договоренности», - сообщают аналитики.

При этом брать на работу с окладом больше, чем предполагает вакансия, стали реже. Назначить сотруднику зарплату выше соглашается лишь часть работодателей, если у кандидата большой опыт, высокая квалификация или он готов возложить на себя больше обязанностей. В сравнении с 2021-м годом, бизнес стал чаще проявлять готовность платить больше за опыт, универсальность и уникальность специалистов.