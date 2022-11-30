Стройка моста на Новом рынке в Барнауле отстала от планируемого графика на 1,5 месяца

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В Барнауле стройка моста на Новом рынке отстала от планируемого графика на 1,5 месяца. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Напомним, реконструкцией занимается ДСУ-4. Как пояснил директор предприятия Николай Данилин, заминка в строительстве произошла из-за проектировщиков. Уже при строительстве выяснилось, что проект моста не соответствует актуальным геологическим данным – грунт под будущим путепроводом недостаточно плотный.

– С мая по сентябрь проектировщик вместе с госэкспертизой и заказчиком занимался поиском технологических решений, которые позволили бы эту проблему устранить. В итоге, пока было найдено решение, пока была пройдена повторная экспертиза и получено положительное заключение, это все сдвинуло сроки, – пояснил Данилин.

На сегодняшний день в Барнауле ведутся работы по укреплению грунта под будущим путепроводом. Как только эти работы будут завершены, строительство продолжится.

Напомним, сдача объекта запланирована на ноябрь 2023 года. Строители надеются успеть закончить работу в срок.