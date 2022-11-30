В Барнауле вручили российские паспорта жителям, прибывшим из ДНР и Запорожской области

Вручение документов прошло в торжественной обстановке Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле получили паспорта жители, прибывшие из ДНР и Запорожской области. Вручение документов прошло в торжественной обстановке в подразделении по вопросам миграции отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Барнаулу.

– Все они признаны гражданами Российской Федерации на основании Федеральных конституционных законов. Сотрудники миграционного подразделения территориального отдела внутренних дел в кратчайшие сроки оказали им всю необходимую помощь в оформлении документов, провели консультации, – отмечают в МВД.

Вручил паспорта граждан Российской Федерации начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу капитан полиции Павел Дубасов.

С момента получения паспорта выходцы из ДНР и Запорожской области становятся обладателями всех прав и свобод, предусмотренных конституцией РФ.