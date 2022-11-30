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НовостиНедвижимость30 ноября 2022 7:17

Фонтан у драмтеатра в Барнауле реконструировать не будут из-за отсутствия средств

Стоимость ремонта составляет свыше 100 млн рублей
Вера Березовская
Фонтан должен был стать светомузыкальным и мог выпускать водные струи на высоту до десяти метров

Фонтан должен был стать светомузыкальным и мог выпускать водные струи на высоту до десяти метров

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле не будут ремонтировать фонтан возле краевого драмтеатра в 2023 году из-за отсутствия средств. Об этом на пресс-конференции 30 ноября сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Еще в начале года мэрия строила планы по обновлению объекта. Фонтан должен был стать светомузыкальным и мог выпускать водные струи на высоту до десяти метров. Однако ремонт придется отложить до лучших времен.

Стоимость проекта составляет порядка 100 млн рублей. Как только средства на эти цели появятся, разработанная документация пойдет в дело.