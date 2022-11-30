Барнаульцы жалуются на холод в квартирах на фоне растущих платежей за коммуналку

С 1 декабря в Алтайском крае повысятся тарифы на коммунальные услуги Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула жалуются на холод в квартирах. Об этом горожане написали в паблике «Barnaul 22».

Жильцы дома по адресу Попова, 56 пишут, что буквально «замерзают». При этом, по их словам, обращения в управляющую компанию не дают никакого результата. Вместе с этим сумму платы за отопление им начисляют в полном объеме. В комментариях еще один горожанин написал, что живет неподалеку от этого адреса и у него тоже в квартире холодно.

Также на холод жалуются жители домов на улицах Чудненко, Глушкова, Телефонная, Мусоргского, Малахова, Чеглецова и др. В некоторых квартирах столбик термометра не достигает даже +15 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 декабря в Алтайском крае повысятся тарифы на коммунальные услуги. В Барнауле рост составит до 14,7%.