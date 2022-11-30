Алтайский министр соцзащиты рассказала, где участники СВО могут получить помощь

Участники СВО могут обратиться в Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Фото: Олег УКЛАДОВ

Ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших военнослужащих из Алтайского края могут обратиться за помощью в Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Об этом в хоте интернет-форума на официальном сайте региона сообщила министр социальной зашиты края Наталья Оськина.

По словам главы ведомства, в этом центре жителям региона могут предоставить различные социальные, консультационно-методические услуги, а также при необходимости дадут юридическую консультацию. Кроме того, в специалисты учреждения расскажут о порядке получения различных выплат для этих категорий граждан.

Также Оськина отметила, что в регионе создан Координационный центр по оказанию медицинской помощи участникам СВО. Он работает на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн. Помимо этого, люди с посттравматическим стрессовым расстройством могут получить специализированную помощь на с на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн и Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Ю.К. Эрдмана.