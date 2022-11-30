В Барнауле набитый битком автобус «упал» боком на дно

Фото6 скриншот с видео Barnaul 22

В Барнауле набитый битком автобус сломался во время выполнения рейса. Об этом сообщили в паблике «Barnaul 22».

По рассказам пассажиров, поломка произошла в автобуса №35.

- С ДК Сибэнергомаш ехали боком, а на пересечении Титова/Малахова на трамвайных путях окончательно что-то отвалилось у переднего левого колеса, и автобус сел дном, так как был битком, - рассказали очевидцы.

При этом пассажиры отмечают, что водитель до последнего пытался ехать, так как на улице стояли мороза, а транспорт ходит редко.