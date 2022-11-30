В Барнауле на парковке ТЦ «Dommer» запретят ночную стоянку

Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке движение автомобилей в управляемом заносе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на парковке ТЦ «Dommer» по адресу Павловский тракт, 166 запретят стоянку транспорта в ночные часы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения будут действовать с 22.00 до 6.00 часов. Запрет введут уже на текущей неделе – 2 декабря там будет установлен соответствующий дорожный знак.

- Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке движение автомобилей в управляемом заносе, - объяснили в пресс-службе городской администрации.