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НовостиОбщество30 ноября 2022 2:36

В Барнауле на парковке ТЦ «Dommer» запретят ночную стоянку

Стоянка будет запрещена с 22.00 до 6.00 часов
Вера Березовская
Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке движение автомобилей в управляемом заносе

Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке движение автомобилей в управляемом заносе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на парковке ТЦ «Dommer» по адресу Павловский тракт, 166 запретят стоянку транспорта в ночные часы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения будут действовать с 22.00 до 6.00 часов. Запрет введут уже на текущей неделе – 2 декабря там будет установлен соответствующий дорожный знак.

- Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке движение автомобилей в управляемом заносе, - объяснили в пресс-службе городской администрации.