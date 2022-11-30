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НовостиОбщество30 ноября 2022 1:28

В Бийске после нового года планируют сократить часы работы детских садов

Детей придется забирать раньше
Вера Березовская
После зимних каникул садики будут работать по новому режиму

После зимних каникул садики будут работать по новому режиму

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске часы работы детских садов могут сократить после нового года. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Родителей уже начали предупреждать о том, что после зимних каникул садики будут работать по новому режиму. В управлении образования заявили, что изменения коснутся всех дошкольных учреждений. При этом в каждом детском саду, вероятнее всего, будут устанавливать свой график

- Например, вместо 12-часового рабочего дня станет 10 или 10,5. Допустим, тогда ребенка нужно будет забрать не в 18:00, а в 17:30, - отметили в управлении.