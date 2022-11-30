В Бийске после нового года планируют сократить часы работы детских садов

После зимних каникул садики будут работать по новому режиму Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске часы работы детских садов могут сократить после нового года. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Родителей уже начали предупреждать о том, что после зимних каникул садики будут работать по новому режиму. В управлении образования заявили, что изменения коснутся всех дошкольных учреждений. При этом в каждом детском саду, вероятнее всего, будут устанавливать свой график

- Например, вместо 12-часового рабочего дня станет 10 или 10,5. Допустим, тогда ребенка нужно будет забрать не в 18:00, а в 17:30, - отметили в управлении.