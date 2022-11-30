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НовостиОбщество30 ноября 2022 1:18

Режим «черного неба» сохраняется в Барнауле 30 ноября

Аналогичная же обстановка сохраняется и в Бийске
Вера Березовская
Температура воздуха составит -17…-19 градусов

Температура воздуха составит -17…-19 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

30 ноября в Барнауле продолжает действовать режим «черного неба». Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

- На фоне антициклона в период с 18 часов 29 ноября до 10 часов 30 ноября на территории Барнаула сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - сообщили в ЦГМС.

Аналогичная же обстановка сохраняется и в Бийске. При таких условиях специалисты советуют сократить время пребывания на улице.

По прогнозу сегодня днем в Барнауле температура воздуха составит -17…-19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.