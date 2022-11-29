Аномальные морозы не уйдут из Алтайского края до 2 декабря

Местами по краю температура опустится до минус 38 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 2 декабря будут держаться аномальные морозы. Как сообщили в ЦГМС, местами по краю температура опустится до минус 38 градусов.

По данным алтайских синоптиков, минимальные температуры будут наблюдаться в Локтевском, Курьинском, Краснощековском, Бийском, Заринском, Павловском районах, а также в Барнауле и Алейске.

Спасатели краевого управления МЧС призвали граждан следить за печным оборудованием и отопительными приборами.