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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:02

Аномальные морозы не уйдут из Алтайского края до 2 декабря

Тридцатиградусные морозы будут держаться еще несколько дней
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Местами по краю температура опустится до минус 38 градусов

Местами по краю температура опустится до минус 38 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 2 декабря будут держаться аномальные морозы. Как сообщили в ЦГМС, местами по краю температура опустится до минус 38 градусов.

По данным алтайских синоптиков, минимальные температуры будут наблюдаться в Локтевском, Курьинском, Краснощековском, Бийском, Заринском, Павловском районах, а также в Барнауле и Алейске.

Спасатели краевого управления МЧС призвали граждан следить за печным оборудованием и отопительными приборами.