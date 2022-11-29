Новый пригородный поезд запустят из Барнаула до Славгорода

Он начнет курсировать с 12 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае запустят новый пригородный поезд из Барнаула до Славгорода. Как отметили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, он начнет курсировать с 12 декабря.

Поезд №7013/7014 будет отправляться из краевой столицы в 15:35 и прибывать в Славгород в 22:00. Обратно он будет отправляться в 08:00 и прибудет в Барнауле в 14:25.

- Общее время в пути составит почти шесть с половиной часов. По маршруту следования поезд сделает остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны, - отметили в ведомстве.

Состав сформирован из новых вагонов, в них есть мягкие кресла с откидывающимися индивидуальными столиками и подставками для ног. В вагонах установлены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.