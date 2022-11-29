Районы Барнаула начали украшать к Новому году

На улицах Железнодорожного района зажгли яркие огни Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Железнодорожный район Барнаула украшают к Новому году. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улицах района уже установили различные праздничные фигуры и огни.

По традиции, световые растяжки украсили улицу Молодежную (от Ленина до Социалистического). Также размещены световые виньетки на опорах по улицам Димитрова и Молодежной, а также проспектам Ленина, Строителей, Красноармейскому. На входе в сквер «60 лет СССР» установлены световые консоли с изображением героев мультфильма «Ну, погоди!».

Вскоре в районе установят яркие световые фигуры.