В Барнаульском юридическом институте МВД назначили нового руководителя

Им стал Дмитрий Симоненко Фото: АКЗС

Новым руководителем Барнаульского юридического института назначен Дмитрий Симоненко. Как сообщили в пресс-службе АКЗС, ему представили 29 ноября в актовом зале института.

Известно, что Дмитрий Симоненко родился в городе Потсдам (ГДР) в 1982 году, окончил Брянский филиал Московского университета МВД России по специальности юриспруденция. В последнее время занимал пост замначальника Воронежского института МВД России по научной работе.

Спикер краевого заксобрания Александр Романенко поздравил нового руководителя БЮИ с назначением.

- Алтайское краевое Законодательное Собрание очень тесно работает с вашим институтом. У нас заключено соглашение, благодаря которому мы многие годы вместе работаем над совершенствованием правовой базы в регионе. Уверен, что с новым руководством вуза эта работа будет успешно продолжена, - отметил Александр Романенко.