Барнаул в 2023 году может заработать больше 100 млн рублей на приватизации

В 2023 году от реализации объектов в бюджет может поступить 101,7 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Барнаульской городской Думы рассмотрят план по приватизации объектов в ближайшие три года. Большая часть таких объектов перешли в новый план из действующего документа, сообщает «Толк».

В 2023 году от реализации объектов в бюджет может поступить 101,7 млн рублей, в 2024-ом и 2025-ом – по 41,6 млн рублей.

- В прогнозном плане приватизации на 2023-2025 годы содержится 62 объекта недвижимого имущества, из которых более 90% перешли из предыдущего плана (который был рассчитан на 2022-2024 годы), - отмечает издание.

Так, предлагают оформить в частную собственность подвалы в домах, довоенную больницу, поликлинику и так далее.