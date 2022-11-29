Алтайский губернатор установил предел роста платы за коммунальные услуги

При превышении данной планки потребителю выделят компенсацию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подписан указ об установлении предельных индексов платы за коммунальные услуги для жителей сел и городов региона. Как сообщили в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов, показатели начнут действовать с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года.

Повышение тарифов произойдет в очередной раз 1 декабря. В Барнауле индекс составит 14,7%, в Бийске – 11,4%, в других муниципалитетов – 10,3%. Индексы гарантируют, что при превышении данной планки потребителю выделят компенсацию из бюджета региона.

- Указом губернатора как раз и определяется тот максимальный уровень роста стоимости платежки любого жителя конкретного муниципального образования, выше которого уплаченные средства будут возвращены гражданину согласно порядку, принятому в соответствующем районе или городе, в виде бюджетной компенсации, – добавили в управлении.

Напомним, ранее председатель правления ТСЖ Красноармейский, 53 Константин Емешин рассказывал «Комсомолке», что ранее в правительстве обещали менять тарифы раз в год, однако «СГК пролоббировало интересы энергетиков». Подробнее об этом можно прочитать здесь.