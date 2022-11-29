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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:26

Алтайский губернатор установил предел роста платы за коммунальные услуги

При превышении планки потребителям выделят компенсацию
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
При превышении данной планки потребителю выделят компенсацию

При превышении данной планки потребителю выделят компенсацию

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подписан указ об установлении предельных индексов платы за коммунальные услуги для жителей сел и городов региона. Как сообщили в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов, показатели начнут действовать с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года.

Повышение тарифов произойдет в очередной раз 1 декабря. В Барнауле индекс составит 14,7%, в Бийске – 11,4%, в других муниципалитетов – 10,3%. Индексы гарантируют, что при превышении данной планки потребителю выделят компенсацию из бюджета региона.

- Указом губернатора как раз и определяется тот максимальный уровень роста стоимости платежки любого жителя конкретного муниципального образования, выше которого уплаченные средства будут возвращены гражданину согласно порядку, принятому в соответствующем районе или городе, в виде бюджетной компенсации, – добавили в управлении.

Напомним, ранее председатель правления ТСЖ Красноармейский, 53 Константин Емешин рассказывал «Комсомолке», что ранее в правительстве обещали менять тарифы раз в год, однако «СГК пролоббировало интересы энергетиков». Подробнее об этом можно прочитать здесь.