ВТБ запускает программу «Рекомендация партнера» для клиентов СМБ

В рамках нее действующие клиенты получат за свои рекомендации месяц бесплатного обслуживания по пакету услуг, а только подключившимся пользователям станут доступны льготные условия на период до трех месяцев.

Для того, чтобы стать участником реферальной программы, достаточно предоставить ИНН и номер телефона партнера, которого предприниматели рекомендуют для обслуживания. Банк формирует индивидуальный промокод и передает его клиенту для активации новым контрагентом при открытии счета. После этого организации получают льготные периоды обслуживания в банке.

В интернет-банке и мобильном приложении клиенты смогут отслеживать статусы сгенерированных промокодов, получать информацию о начислении льгот за ту или иную рекомендацию и просматривать историю своих рекомендаций.

Банк поставил перед собой стратегическую цель – обслуживать 1 млн активных клиентов в сегменте среднего и малого бизнеса до конца 2022 года. «Мы стремимся предоставить максимально широкий спектр услуг и возможностей для предпринимателей. Понимая, насколько они ценят надежных партнеров и время на их поиск, мы хотим поощрить клиентов-промоутеров за положительные отзывы, а также поддержать предпринимателей, которые начинают сотрудничество с банком по их рекомендациям. Условия реферальной программы максимально простые, а участие в ней доступно в цифровом формате», – комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Оформить участие в реферальной программе для предпринимателей можно самостоятельно – через личный кабинет в интернет-банке, мобильном приложении или в офисах банка, обслуживающих корпоративных клиентов.