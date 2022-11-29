Алтай подписал договор о сотрудничестве с приграничным регионом Казахстана

Это позволит создать нормативно-правовую базу для взаимодействиями между сторонами Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайский край и Абайская область Казахстана подписали документ о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, это новый приграничный регион Казахстана.

Соглашение заключили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и аким Абайской области Нурлан Уранхаев в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил в Оренбурге. Участников саммита в режиме видеоселекторной связи поприветствовали президент Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

- Ранее Алтайский край заключил соглашения о сотрудничестве с приграничными Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, - отметили власти региона.

Абайская область была выделена из Восточно-Казахстанской области летом этого года.