В Барнауле с 1 декабря стартуют зимние бесплатные тренировки

Карта занятий Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 1 декабря начнется очередной сезон проекта «Зимний дворовый инструктор», в рамках которых пройдут бесплатные тренировки. Барнаульцы смогут бесплатно заняться спортом с 1 декабря, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Все желающие могут поиграть в футбол на снегу, хоккей или покататься на лыжах.

- В декабре в проекте будут задействованы десять спортивных площадок города. В их числе – хоккейные коробки, школьные спортплощадки, парк «Арлекино», лыжная база АлтГТУ. Тренировки проведут и в пригороде – в поселке Центральном и в Научном Городке, - пояснили в мэрии.

Также жители краевой столицы могут попробовать свои силы в бочче. Занятия пройдут в краевом училище олимпийского резерва.

Посмотреть все адреса и график можно по ссылке.