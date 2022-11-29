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НовостиСпорт29 ноября 2022 3:09

В Барнауле с 1 декабря стартуют зимние бесплатные тренировки

Их проводят в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Карта занятий

Карта занятий

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 1 декабря начнется очередной сезон проекта «Зимний дворовый инструктор», в рамках которых пройдут бесплатные тренировки. Барнаульцы смогут бесплатно заняться спортом с 1 декабря, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Все желающие могут поиграть в футбол на снегу, хоккей или покататься на лыжах.

- В декабре в проекте будут задействованы десять спортивных площадок города. В их числе – хоккейные коробки, школьные спортплощадки, парк «Арлекино», лыжная база АлтГТУ. Тренировки проведут и в пригороде – в поселке Центральном и в Научном Городке, - пояснили в мэрии.

Также жители краевой столицы могут попробовать свои силы в бочче. Занятия пройдут в краевом училище олимпийского резерва.

Посмотреть все адреса и график можно по ссылке.