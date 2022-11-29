Губернатор запретил продажу алкоголя до Нового года возле воинской части в Алейске

Запрет на продажу алкоголя Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края подписал документ о запрете продажи алкоголя до Нового года возле воинской части в Алейске. Как говорится в документе, ограничение распространяется на заведения в радиусе одного километра от входа на территорию местной воинской части (КПП).

Розничная торговля алкоголем будет запрещена до 31 декабря. Исключением являются лишь заведения общественного питания. Постановление подписано в соответствии с указом президента о введении в регионах режимов готовности. В нашем регионе действует базовый уровень, согласно которому глава Алтайского края получил дополнительные полномочия по вопросам обеспечения безопасности, правопорядка и так далее.

К слову, запрет на продажу алкоголя действует и в период проведения частичной мобилизации.