Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 2:22

Барнаульцев приглашают на открытие зимнего сезона в парке «Центральный»

Гостей ждут розыгрыш и праздничная пиньят
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Каток в парке. Фото: официальная группа парка «Центральный»

Каток в парке. Фото: официальная группа парка «Центральный»

Жителей и гостей Барнаула приглашают на праздник в честь открытия зимнего сезона в парке «Центральный». Там пройдет розыгрыш призов, сообщили в официальной группе парка.

3 декабря в 14:00 пройдет официальное открытие зимнего сезона и катка. Для гостей подготовили игровую программу, выступления артистов, танцы и даже праздничную пиньяту, в которой будет сюрприз.

- В этот же день в парке состоится награждение победителей онлайн-конкурса «Будь активен – будь в центре!», который проходит в официальной группе парка во ВКонтакте. Разыгрываются брендированный вечный календарь, подставка для смартфона и беспроводные наушники, - отметили в мэрии.