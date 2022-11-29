Барнаульцев приглашают на открытие зимнего сезона в парке «Центральный»

Каток в парке. Фото: официальная группа парка «Центральный»

Жителей и гостей Барнаула приглашают на праздник в честь открытия зимнего сезона в парке «Центральный». Там пройдет розыгрыш призов, сообщили в официальной группе парка.

3 декабря в 14:00 пройдет официальное открытие зимнего сезона и катка. Для гостей подготовили игровую программу, выступления артистов, танцы и даже праздничную пиньяту, в которой будет сюрприз.

- В этот же день в парке состоится награждение победителей онлайн-конкурса «Будь активен – будь в центре!», который проходит в официальной группе парка во ВКонтакте. Разыгрываются брендированный вечный календарь, подставка для смартфона и беспроводные наушники, - отметили в мэрии.