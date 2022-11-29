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НовостиОбщество29 ноября 2022 1:26

В барнаульском микрорайоне до февраля продлили ограничение движения

Схемы движения автобусов изменятся
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ограничения

Ограничения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском микрорайоне Спутник ограничили движение по улице Декоративная до 15 февраля 2023 года. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от Авиаторов до Калиновой.

- Причина – работы по подключению строящегося объекта к теплоснабжению, - отметили в мэрии.

Автобус №110 будет двигаться в следующем направлении: улица Смородиновая – улица Соловьиная – улица Малиновая – улица Малиновая 1-я – улица Авиатор – улица Малиновая 2-я – улица Смоленская, далее по маршруту; обратно: улица Смоленская – улица Малиновая 2-я – улица Авиатор – улица Малиновая 1-я – улица Малиновая – улица Соловьиная – улица Смородиновая.

Маршрут №144 в сторону аэропорта будет проезжать по данным точкам: улица Смородиновая – улица Соловьиная – улица Малиновая – улица Малиновая 1-я – улица Авиатор – улица Малиновая 2-я – улица Смоленская, дал