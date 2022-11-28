Власти Барнаула рассказали о помощи семьям мобилизованных

Заседание Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации краевой столицы состоялось заседание штаба по оказанию помощи семьям мобилизованных. Об этом пишет мэрия Барнаула

В городе работает контактная группа по оказанию помощи семьям мобилизованных. Есть 6 телефонов, по которым принимают звонки нуждающихся. Всего поступило 303 обращения от 241 семьи.

Поступившие вопросы были связаны с льготами и гарантиям для семей мобилизованных, законностью призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Также интересовались предоставлением кредитных каникул, в том числе в части оплаты ипотеки, а также помощью в решении бытовых вопросов.

- По большей части вопросов (340) даны разъяснения, 42 остаются на контроле. 72 семьям оказана адресная помощь, - сказали на заседании.

Кроме того, семьи мобилизованных освобождены от родительской платы в дошкольных учреждениях. Такой мерой поддержки воспользовались 345 человек. Бесплатное горячее питание получают 138 школьников 5-11 классов.

Ранее мы писали о том, что губернатор Виктор Томенко посетил полигон в Оренбургской области, где проходят подготовку мобилизованные и добровольцы из Алтайского края.