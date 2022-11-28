Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Бийске

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 28 ноября произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Авария случилась в районе дома № 5 по переулку Почтовому. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 ехал со стороны переулка в направлении Горно-Алтайска. Он не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в автомобиль Mazda 3. От удара ВАЗ отбросило на «встречку», там он столкнулся с Toyota Corolla и автобусом Golden Dragon, который следовал по маршруту «Белокуриха-Барнаул». В салоне было 11 человек.

В результате аварии пострадали водители автомобилей ВАЗ и Toyota. Им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Правоохранители проводят проверку по факту этого ДТП.