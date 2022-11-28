Бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД Барнаула осудили на 8 лет

Суд признал его виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему замначальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу. Его признали виновным в получении взятки.

Следствие и суд установили, что в июле 2020 года правоохранители проводили проверку по информации о хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки. У причастного к совершению преступления изъяли деньги и личные вещи.

– Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и вернуть принадлежащее имущество и деньги, подозреваемый мужчина через посредника обратился бывшему временно исполняющему обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу, – отметили в ведомстве.

По информации СК, за 250 тысяч рублей полицейский пообещал решить данный вопрос. При получении взятки его задержали.

Во время следствия бывший полицейский своей вины не признал и говорил о провокации. За проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД, его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, со штрафом 750 тысяч рублей. Также его лишил права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных и следственных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти 3,5 года. Кроме того, его лишили звания майор полиции.