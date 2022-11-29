Всем предпринимателям и организациям Алтайского края необходимо пройти сверку с налоговой до конца года

Пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

ЕНС – это консолидация всех обязательств налогоплательщика в единой сумме. Уплачивать почти все налоги, сборы, страховые взносы все организации и предприниматели должны будут единым налоговым платежом (ЕНП), с указанием только двух изменяемых реквизитов в платежном документе: суммы платежа и ИНН налогоплательщика.

Сальдо единого налогового счета сформируется 1 января 2023 года с учетом особенностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, на основании имеющихся у налоговых органов по состоянию на 31 декабря 2022 года сведений о суммах задолженности и переплаты.

Для корректного и комфортного перехода на ЕНС индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо:

- до 1 января провести сверку расчетов с бюджетом, чтобы узнать обо всех существующих переплатах и недоимках и при необходимости их урегулировать. Свериться можно в любое время, направив соответствующее заявление в налоговую. Если от налоговых органов не получено информационное сообщение о сальдо расчетов, его можно запросить через «Личный кабинет» индивидуального предпринимателя или юридического лица на сайте ФНС России, либо с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России»;

- обратить особое внимание на своевременность предоставления уведомлений. Для своевременного зачисления денежных средств в бюджеты всех уровней плательщик не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам, по которым срок уплаты раньше, чем дата представления декларации (расчета), должен представлять уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам по кодам бюджета по установленному ФНС России перечню;

- открыть «Личный кабинет налогоплательщика». Именно в «Личном кабинете» ФНС России впервые предоставит онлайн доступ к своим базам. Получая и видя оперативную информацию о том состоянии расчетов, которые есть в налоговых органах, плательщик всегда может отреагировать и быстро решить свои имеющиеся проблемы.

По основным налогам и сборам с 1 января 2023 года установлены единые сроки представления деклараций (расчетов) - не позднее 25-го числа и уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и сборам и страховым взносам не позднее 28 числа месяца.

Для уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа с нового года предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области.

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»