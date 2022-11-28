На Алтае могут повысить тарифы на капремонт

Иван Гилев Фото: АКЗС

Взносы в фонд капремонта могут повысить в Алтайском крае. Этой темы коснулись депутаты в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Информация размещена на сайта парламента региона.

Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ региона, отметил, что главной проблемой в реализации региональной программы капитального ремонта в крае является дефицит средств.

По словам чиновника, установленный в крае тариф один из самых низких в СФО и средств не хватает: требуется 3 млрд, а собирают 1 млрд.

– Этот дефицит нужно как-то покрывать. Наши соседи, к примеру, Новосибирская область, уже немного повысили тариф. Думаю, что нам этого также не избежать, – подчеркнул Гилев.

В настоящее время тариф на капитальный ремонт в регионе – 5,96 рублей за квадратный метр. Депутаты отметили, что нужно решать ситуацию с капитальным ремонтом в Алтайском крае