Спортсмены из Бийска пробежали в мороз 100 километров по Чуйскому тракту

Спортсмены. Фото из группы "Бийск 22"

Двое жителей Бийска – Алексей Кузьмин и Николай Карабидович прибежали в мороз 100 километров. Об этом рассказали в группе «Бийск 22».

Бийчане начали забег «Чуйские версты» 26 ноября в 6:56 от мемориала «Нулевой километр Чуйского тракта» в алтайском наукограде.

За 11 часов 50 минут Алексей Кузьмин и Николай Карабидович пробежали 100 километров и финишировали недалеко от села Дубрвока в Республике Алтай.

По пути мужчины останавливались для того, чтобы согреться и поесть. С учетом этого путь занял 13 часов 20 минут. Во время забега температура воздуха составляла -30 градусов, но это не напугало спортсменов.

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