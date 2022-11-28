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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:27

Житель Барнаула пожаловался на холод в обновленном трамвае

Он проехал в вагоне
Герман Архаров
Мужчина написал, что якобы в вагоне было только четыре отопителя

Мужчина написал, что якобы в вагоне было только четыре отопителя

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула пожаловался на холод в недавно отремонтированном трамвае. Об этом он написал в группе «Барнаул 22».

Мужчина написал, что якобы в вагоне было только четыре отопителя и из них дул не теплый воздух, а почти такой же как на улице.

– Соответственно, и в вагоне чуть лучше, чем на улице, – утверждает барнаулец.

Ранее мы писали, что жители Барнаула пожаловались на то, что в мороз им приходится долго ждать автобусы.